"Quand tu es avec Maradona, tu deviens un peu Maradona"

Comment raconter Maradona ? Daniel Arcucci se pose la question tous les jours depuis plus de trois décennies. Le journaliste, âgé de 56 ans, a suivi toute la carrière du Pibe de Oro dans l'intimité des bons et des mauvais moments. Entretien avec le journaliste sûr de Maradona, incomparable témoin de la vie de Dieu.

Davantage qu'un simple reporter pour le mythique hebdomadaire argentinou le journal, Daniel Arcucci est pour Diego son compagnon de route de toujours. Celui qu'il a choisi comme une évidence pour écrire sa biographie.se marre aujourd'hui Arcucci, toujours ce sourire bienveillant collé aux lèvres. Maradona, c'est une, aime-t-il répéter pour expliquer le phénomène, son complexe travail au quotidien. Et même si aujourd'hui, il assure ne plus courir derrière le Diez pour une interview, l'angoisse de toujours l'envahit pour les 60 ans de l'idole :C'est ce qu'on va voir !Il y a un moment où j'ai perdu le compte. Quand on a écrit ensemble sa biographie, j'avais consulté mes archives. J'en étais à 222 interviews, sans compter les rencontres qui n'étaient pas pour des articles.La toute première fois que je l'ai vu, c'était en 1983. Il était venu à la rédaction d'avec sa femme Claudia et son chef de presse pour se rabibocher avec le magazine qui avait été très critique avec la sélection lors du Mondial 1982. J'avais 21 ans et je débutais à peine, donc je n'ai pas participé à l'écriture de l'article de "réconciliation". Je me souviens que les jeunes journalistes s'étaient mis en file indienne pour lui demander une photo. On a posé ensemble, moi avec ma cravate et mes bouclettes. Je ne lui ai même pas parlé. Je n'osais pas trop m'approcher de lui. À l'époque, il était un footballeur qui divisait encore un peu après son étape à Barcelone. Il ne me provoquait pas ce. Parce qu'il n'était pas encore Maradona.