information fournie par So Foot • 13/03/2024 à 18:15

Quand Téji Savanier rencontre le meilleur gardien de France

Montpellier : terre de champions.

Un peu plus d’un mois après la victoire de l’équipe de France de handball sur le Danemark en finale du dernier Euro (33-31), le club de football de Montpellier a accueilli Samir Bellahcene, gardien titulaire des Bleus, âgé de 29 ans et originaire de Montpellier. Lui qui a souvent clamé son amour pour la ville de son enfance était de visite au centre d’entraînement Bernard-Gasset Diadora pour rencontrer Téji Savanier, lui présenter sa médaille et échanger sur les Jeux olympiques.…

QF pour SOFOOT.com