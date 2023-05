Quand Stefano Pioli faisait l’intérimaire à l’Inter

Grand artisan du renouveau de l'AC Milan, Stefano Pioli a passé quelques mois pendant la saison 2016-2017 sur le banc du rival interiste et adversaire en ligue des champions. Un court intérim qui n’a pas empêché l’Inter de terminer à une peu glorieuse 7e place en Serie A. Même si le coach a été épargné par les critiques.

1 er novembre 2016, après seulement 14 matchs, l’Inter pique déjà sa crise. Nommé entraîneur quelques semaines plus tôt, fort de sa deuxième place dans le championnat néerlandais avec l’Ajax, Frank de Boer est limogé. Un bilan pathétique à l’aune des ambitions milanaises : 4 victoires, 2 matchs nuls et 5 défaites en Serie A. Les résultats sont tout aussi médiocres en Ligue Europa, alors que le club milanais commence sa campagne par deux revers humiliants face aux cadors du Sparta Prague et de Hapoel Be’er Sheva. Il faut trouver un remplaçant dans l’urgence à l’ancien entraîneur de l’Ajax. Les rumeurs dans la presse italienne évoquent la moitié des entraîneurs au chômage. De Laurent Blanc à Leonardo en passant par des vieux routiers de la Serie A comme Francesco Guidolin. En coulisses, les représentants des nouveaux propriétaires chinois, la Holding Suning, tentent d’imposer un entraîneur au CV international – traduction, un non-italien –, alors que les membres du staff milanais sont plutôt favorables à la nomination d’un compatriote. Le 8 novembre, c’est finalement Stefano Pioli, libéré de son contrat avec la Lazio, qui est choisi pour remettre de l’ordre dans le jeu de l’Inter.

Échec sportif mais soutien populaire

Ô miracle, l’entraîneur parmesan redonne de la cohérence aux Nerrazzuri en mode fissa fissa et semble apporter une harmonie introuvable sous De Boer. L’élimination en coupe d’Europe inévitable, le club milanais se concentre sur les affaires nationales. Sous l’impulsion de Pioli, les coéquipiers de Mauro Icardi, Éver Banega, Ivan Perišić et Jonathan Biabiany enchaînent les victoires : neuf en onze matchs toutes compétitions confondues, 28 points sur 30, et voilà l’Inter qui peut se permettre de rêver à nouveau de qualification pour la Ligue des champions. La méthode de Pioli ? Être proche de ses joueurs tout en réclamant exigence et implication sur le terrain. « C’est un bon coach avec des idées très claires et une bonne capacité pour communiquer. C’est un mix entre des principes de jeu et une dimension humaine à la Ancelotti » , se rappelle Be

Par Emile Objois, avec Joachim Barbier pour SOFOOT.com