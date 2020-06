Quand Sarrebruck jouait en France

La sensation de la saison outre-Rhin s'appelle FC Saarbrücken, première équipe de quatrième division à se présenter dans le dernier carré de la Pokal, ce mardi après-midi face au Bayer Leverkusen. Le FCS n'a pas attendu 2020 pour se faire remarquer : durant toute la saison 1948-1949, la formation sarroise a distribué les raclées contre les équipes de D2... française. Une très éphémère et curieuse page de l'histoire du foot hexagonal, qui porte même un nom : "l'affaire sarroise".

Sarrebruck par brique

La magie de la Coupe prend aussi l'accent germanique : le mardi 3 mars dernier, le FC Sarrebruck profitait d'un scénario de dingue pour taper le Fortuna Düsseldorf (1-1, 7-6) et s'incruster parmi les quatre derniers candidats au trophée national. Et si l'actuel pensionnaire de Regionalliga Südwest se pose ici entre le Bayer, l'Eintracht et le Bayern comme un cheveu sur la soupe, il faut rappeler qu'à une époque pas si lointaine au cours du XXsiècle (bon ok, un peu lointaine quand même), il était tout simplement l'un des cadors du football allemand. Et c'est d'ailleurs son statut de chef de file des équipes sarroises qui en a fait un objet politique à l'orée des années 1950.C'est au découpage post-Seconde Guerre mondiale que le destin du Fußball-Club Saarbrücken (anciennement FV Saarbrücken avant 1945) a pris une drôle de tournure. Devenu en 1947 un État indépendant placé sous tutelle française, le territoire de la Sarre fait l'objet de fantasmes de la part du gouvernement français, qui souhaite que l'Allemagne ne soit plus qu'un lointain souvenir pour la région accolant le Luxembourg et la Moselle. C'est dans cette optique, et sous l'impulsion du haut-commissaire en Sarre Gilbert Grandval, que l'on s'attaque au sport. Et c'est ainsi que le club de la capitale du Land, champion de l'Oberliga Südwest (zone d'occupation française) en 1946 et qui s'est vu retirer le droit d'affronter des équipes allemandes, commence à enchaîner les amicaux face à des adversaires français. Cela commence par le grand Stade de Reims, le 27 avril 1947, pour un revers 5-3. Suivront le FC Nancy, le FC Metz, Lille, l'ASSE qui sera battu 5-1 ou encore le Stade français pour un nul 1-1, alors que de nombreux autres matchs franco-sarrois auront également lieu.