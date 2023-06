Quand Riquelme vole la vedette à Messi

Dernière étape du tour du monde.

Après l’Arabie saoudite, la France et les États-Unis, Lionel Messi a profité de ses derniers jours de vacances pour se rendre à la Bombonera, stade de Boca Juniors en Argentine. Il y a été convié pour célébrer la dernière danse de Juan Román Riquelme, icône des Xeneizes avec qui il a joué plus 400 matchs. L’événement organisé devant 60 000 personnes opposait deux onze de légendes : celui de Boca Juniors et celui de l’Argentine. Au programme, Messi, Scaloni, Paredes et Di María ont représenté la nouvelle génération aux côtés d’Aimar, Saviola, Cambiasso et Milito. Mais dès l’annonce des joueurs, c’est bien La Pulga qui est célébrée comme un dieu vivant par les fans argentins. Des supporters qui n’ont pas oublié la raison pour laquelle ils étaient présents et ont donc tenté de remettre l’attaquant de l’Inter Miami à sa place, gentiment bien sûr « Messi, Messi, Messi, Messi… Tu dois me pardonner… À La Boca, le plus grand, le plus grand est Román… ». …

AC pour SOFOOT.com