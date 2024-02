Quand Olivier Giroud était invité à dîner chez François-Henri Pinault

La vie en rouge et noir.

Le Stade rennais a rendez-vous avec l’AC Milan en barrages de Ligue Europa, avec une manche aller à San Siro jeudi soir. À l’occasion de cette rencontre, Ouest-France a réuni Olivier Giroud et Joël Thibault, son pasteur installé… à Rennes. Au cours de cet échange, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus évoque Steve Mandanda, le gardien face auquel il avait marqué son « premier but en pro avec Grenoble ». Les deux hommes sont forcément liés, au-delà de cette anecdote : « Ce qu’on a vécu ensemble, avec notamment le titre de champion du monde 2018, fait aussi de nous des frères dans le sport. Et lui non plus ne lâche rien, il a même prolongé jusqu’en 2025 ! » …

