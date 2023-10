Quand Messi conseille à un jeune de marcher plus

Walkman.

Dans le podcast Stick to football , David Beckham, propriétaire de l’Inter Miami, est revenu sur l’arrivée de Lionel Messi dans son club et ce que l’Argentin a déjà pu apporter aux jeunes du centre de formation. Il révèle notamment l’un des conseils de La Pulga à l’un des joueurs de la réserve, à savoir : marcher plus. D’après les propos rapportés par l’ancien international anglais, cela permettrait de « voir plus lentement le jeu et de mieux l’analyser. » …

CD pour SOFOOT.com