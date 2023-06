Quand Mbappé refusait Chelsea

À l’époque, les Blues économisaient.

Le gamin de Bondy, Kylian Mbappé, faisait déjà rêver les plus grands clubs européens à l’âge de 12 ans, avec en tête de gondole le club londonien de Chelsea. C’est à l’été 2011 que Kyk’s a été invité pour des essais chez les Blues , racontés par Daniel Boga, un ancien recruteur du club à The Athletic. Deux passes et quelques frappes ont suffi à faire ressortir le caractère de Fayza Lamari, la mère du jeune prodige. « La mère est comme le feu – bam, bam, bam, bam, bam, bam ! » À la fin des journées de test, les parents de celui qui deviendra capitaine de l’équipe de France ont laissé un ultimatum au club de Londres concernant le transfert. Une contrainte que le recruteur n’a pas osé transmettre : « Je ne pouvais pas dire cela ; c’est trop arrogant de dire quelque chose comme ça, alors je ne l’ai pas traduit. J’ai simplement dit à Jim : “ Je ne pense pas qu’ils reviendront, alors tu dois prendre une décision maintenant.” » Et Jim Fraser, aujourd’hui à la tête du développement des jeunes de Chelsea, a pris sa décision.…

AC pour SOFOOT.com