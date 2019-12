Quand Marlène Schiappa expliquait à sa fille la grève contre la réforme des retraites de 2010

La mémoire d'Internet est infaillible. Ces derniers jours, à l'approche de la grève contre la réforme des retraites, une publication de Marlène Schiappa datant de mai 2010 a refait surface sur Twitter. Il s'agit d'un post de blog authentifié par Libération dans lequel l'actuelle secrétaire d'Etat à l'Égalité femmes-hommes rapporte une discussion avec sa fille au sujet de la réforme des retraites portée à l'époque par le gouvernement de François Fillon. La grève expliquée à ma fille http://bit.ly/d0WjnX-- MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) May 27, 2010 Si son contenu circule, neuf ans plus tard, c'est que celle qui n'exerce alors aucune fonction politique se place du côté des grévistes. « Quand les salariés ne sont pas contents, ils font grève. Ils arrêtent de travailler. C'est un moyen de pression », écrit-elle. LIRE AUSSI > Suivez la mobilisation contre la réforme des retraites en directElle se montre par ailleurs très critique à l'égard de la volonté du gouvernement de repousser l'âge du départ en retraite. « Les gens veulent partir à la retraite avant de mourir de fatigue au travail, et si possible être assez bien payé pour ne pas aller balayer le McDo alors qu'ils marchent avec une canne », explique Marlène Schiappa à sa fille.En guise de conclusion, la mère assure à son enfant : « Moi je n'irai pas [à la retraite], et toi non plus. Tu travailleras sans doute jusqu'à 80 ans. » Une petite phrase qui fait sourire certains internautes, alors que plusieurs syndicats accusent aujourd'hui le gouvernement d'Édouard Philippe de vouloir repousser l'âge de départ en retraite à taux plein en instaurant un âge pivot.Marlène Schiappa ironise« Tu parles d'un scoop ! » a réagi la secrétaire d'Etat sur Twitter. « Il y a neuf ans et demi, j'ai publié un post de blog expliquant pourquoi je soutenais la grève contre la réforme des retraites du gouvernement Fillon en ...