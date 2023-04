Quand les supporters du Napoli chantent devant l’hôtel des joueurs du Milan

Tout pour la gagne.

À quelques heures du match retour des quarts de finale de C1 entre Naples et le Milan, les Rossoneri ont vécu une nuit agitée. Et pour cause, des supporters du Napoli se sont rassemblés devant leur hôtel pour tenter de perturber leur sommeil. Un combiné de chants et de bruits de klaxons dont se souviendront les Milanais au moment de rentrer sur la pelouse du Stade Diego-Armando-Maradona.…

MLM pour SOFOOT.com