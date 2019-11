Quand les motos font trop de bruit... c'est légal !

« Aujourd'hui, le bruit à Paris, c'est un an de vie en moins » assène la conseillère de la Ville, en charge de l'environnement. L'excès de décibels retentit violemment sur la santé. « C'est clairement un problème de réglementation. Les motos sont autorisées à rouler à plus 90 décibels pour certaines, voire 100 décibels, soit plus qu'une tondeuse à gazon et presque autant qu'un marteau-piqueur... », s'insurge Aurélie Solans, qui a fait de cette nuisance un cheval de bataille. Pourquoi les motos ont le droit de faire autant de bruit Sur le long terme, la pollution sonore crée des stress corporels et la confusion dans le cerveau. « Selon l'OMS, l'exposition globale au bruit routier devrait être de 53 dB le jour et 45 dB la nuit. On est donc très loin du compte ! », rappelle la conseillère.De fait, l'excès de bruit provoque une charge mentale, qui altère les périodes de sommeil profond. C'est dans le cerveau, au niveau neurologique, que la pollution sonore agit. En modifiant la fluidification du sang, elle accroît les risques d'AVC, les maladies cardio-vasculaires et les problèmes d'apprentissage », explique Emmanuel Thilbier, acousticien de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).Depuis qu'elle a récupéré une partie des missions de la police municipale, la Ville de Paris a mis en place un plan d'attaque, avec une brigade spécialisée, équipée d'un sonomètre ultra-performant. Chaque jour, 35 agents effectuent des contrôles anti-bruit sur les deux-roues motorisés. D'ici quelques mois, ils seront des centaines et des capteurs expérimentaux seront installés en décembre rue Frémicourt, dans le XVe arrondissement, et rue de Courcelles, dans le VIIIe. Ces « capteurs méduses » sont les prémisses des radars acoustiques qui seront déployés d'ici deux ans. « En matière de pollution sonore pour les deux-roues, on a dix ans de retard ! Aujourd'hui, les ...