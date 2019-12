Kid'Home, 150 salariés, trois agences à Paris, propose un service de nounous à domicile. Son chiffre d'affaires devrait s'envoler. C'est tout l'inverse. Depuis le début de la grève dans les transports publics, l'entreprise accuse une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 60 à 70 %. « Beaucoup de parents télétravaillent et nos salariés rencontrent eux-mêmes beaucoup de difficultés pour se déplacer chez nos clients », soupire Sophie Laudillay, directrice des opérations. « On a bien essayé de favoriser le covoiturage, mais c'est compliqué. Nos nourrices habitent pour la plupart dans le 93, le 94 et le 77 tandis que nos clients vivent majoritairement à Paris. Ce qui implique de devoir partir très tôt le matin, avec les trains circulant aux heures de pointe, puis d'attendre dans Paris l'heure de leur garde. Certaines hésitent à faire deux heures de déplacement aller et deux heures retour pour deux heures de prestation sur place. On essaie de les motiver avec des primes, mais c'est difficile. »Nora, nourrice à domicile, doit se débrouiller « avec 390 euros de chiffre »Nora, nounou chez Kid'sHome, confirme : « J'habite à Sannois, dans le Val-d'Oise. Pour aller travailler, je prends d'habitude un bus, puis un train, puis d'autres bus dans Paris. Depuis le début de la grève, c'est vraiment la galère. On a beaucoup d'annulations et je n'ai pratiquement pas réussi à travailler ce mois-ci : je n'ai fait qu'une quarantaine...