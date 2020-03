Quand les Colombiens diffusaient du foot pour occulter une prise d'otages

Le 6 novembre 1985, une prise d'otages menée par les guérilleros du M-19 a lieu au palais de justice de Bogota. Pour occulter le drame, le gouvernement colombien ordonne la diffusion d'un match de football.

"On entendait les tirs"

Des juges et magistrats de la Cour suprême, des conseillers d'État, des employés et des visiteurs. Le 6 novembre 1985, quand une quarantaine de guérilleros du Mouvement du 19 avril prennent d'assaut le palais de justice de Bogota, en Colombie, plus de 350 personnes se retrouvent otages. Formé à la suite de la défaite de l'Alliance populaire nationale à l'élection présidentielle de 1970 face au candidat conservateur Borrero et aux soupçons d'irrégularités, le M-19, qui compte dans ses rangs de nombreux étudiants d'extrême gauche et professeurs, choisit très vite la voie de la lutte armée, multipliant bombes, enlèvements et assassinats. Si un cessez-le-feu est accepté en 1984, les combats reprennent un an plus tard, le mouvement accusant le gouvernement de ne pas respecter ses promesses, et culminent avec cette violente prise d'otages. L'intervention de la police et de l'armée durera vingt-sept heures... pour se terminer dans un bain de sang. 98 personnes trouvent la mort, dont 11 juges et 33 membres du M-19. Un moment d'histoire couvert par la télé, qui fait état de l'évolution de la situation depuis la plaza de Bolivar, au pied du palais de justice. Jusqu'à ce que, au bout de quelques heures, le journal soit inopinément remplacé par un autre direct : celui d'un match de foot, se déroulant dans le stade d'El Campin, à quelques kilomètres du palais de justice.À cette époque pourtant, la diffusion de l'Octogonal, championnat où les huit meilleures équipes du pays s'affrontent, est rare. L'édition 1985 rassemble l'America et le Deportivo de Cali, les Millonarios, Junior, l'Independiente Medellín, l'Atlético Nacional, l'Union Magdalena et l'Atlético Bucaramanga. Ce 6 novembre 1985 a lieu la première journée de l'Octogonal, durant laquelle est programmé un match entre les Millonarios, le club de la capitale, et l'Union Magdalena. Ce que les vingt-deux acteurs de cette rencontre ne savent pas encore, c'est que leur partie va servir