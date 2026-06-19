Quand le parlement norvégien se transforme en stade de foot
Imaginez une seule seconde une ola lancée par Louis Boyard (LFI) qui irait jusqu’à Jean-Philippe Tanguy (RN). C’est un peu ce qu’il s’est passé en Norvège. En pleine séance au parlement et au rythme du maillet de son président , les députés ont repris la nouvelle chorégraphie des supporters de la sélection présents aux États-Unis pour la Coupe du monde, qui miment les rameurs Vikings.
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