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Quand le parlement norvégien se transforme en stade de foot
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 15:28

Quand le parlement norvégien se transforme en stade de foot

Quand le parlement norvégien se transforme en stade de foot

Imaginez une seule seconde une ola lancée par Louis Boyard (LFI) qui irait jusqu’à Jean-Philippe Tanguy (RN). C’est un peu ce qu’il s’est passé en Norvège. En pleine séance au parlement et au rythme du maillet de son président , les députés ont repris la nouvelle chorégraphie des supporters de la sélection présents aux États-Unis pour la Coupe du monde, qui miment les rameurs Vikings.

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