Quand le ministère de l'économie se mue en hôtel des ventes

Pas moins de 433 lots ont été mis aux enchères, jeudi, pour les trente ans de l'inauguration des bâtiments de Bercy. L'opération a rapporté 517 000 euros.

« Qui dit mieux ? Allez, allez, Noël approche... » Transformé en salle des ventes, le centre Pierre Mendès France du ministère de l'économie a résonné, jeudi 14 novembre, de coups de marteau. Voitures, vélos, tableaux, maroquinerie, bijoux... Pas moins de 433 lots étaient mis aux enchères pour fêter les trente ans de l'inauguration des bâtiments de Bercy. L'occasion, pour l'austère administration, de lever le voile sur l'un de ses métiers les moins connus : celui d'adjudicateur des biens mobiliers confisqués, trouvés ou cédés par l'Etat après usage.

« On ne s'attendait pas à un tel succès », s'est félicité Alain Caumeil, directeur général de la direction nationale d'interventions domaniales (DNID). En plus des 700 acheteurs inscrits en ligne, l'opération a attiré un peu plus de mille curieux. Des fonctionnaires du ministère, mais aussi des habitués des ventes de Drouot ou du Crédit municipal de Paris. Tel Qwan Tran, consultant en ressources humaines. Le quinquagénaire s'est étonné de trouver des bouteilles de parfum à côté de sacs Vuitton : « Ça sent un peu la saisie... »

59 000 biens mis à l'encan en 2018

« Nous n'avons pas privilégié les biens de prestige », note M. Caumeil. Les mises à prix allaient de 10 euros pour des boutons de manchette Dupont, à 15 000 euros pour une DS5. Sans surprise, c'est la Rolex Daytona et son bracelet en or blanc qui ont fait exploser les compteurs. Vendue 21 000 euros, la montre est partie à un prix trois fois plus élevé que le montant initial affiché. « En ce moment, tout le monde veut ça. C'est comme les bijoux : un investissement qui ne perd pas de valeur », explique Lyes Guermoud, 33 ans, patron d'une entreprise de VTC et amateur de « tout ce qui est statuettes et ancien ».

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr