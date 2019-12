Quand le design se mobilise

C'est une première : les professionnels français du design s'unissent pour valoriser la discipline en France et à l'étranger. Des Assises qui proposent, entre autres, la création d'un grand prix du design, et davantage d'implication dans la vie de la cité.

Le design ne compte pas pour des prunes. Tel est globalement - pour reprendre la chanson espiègle de Lio des années 1980 -, le message des Assises du design 2019, qui, à l'initiative du ministère de la culture et de celle de l'économie et des finances, a donné lieu, mercredi 11 décembre, à une restitution au centre de conférences Pierre-Mendès-France, à Paris Bercy.

Quelque 250 professionnels, coordonnés par la Cité du design de Saint-Etienne, se sont réunis à plusieurs reprises, depuis ce printemps, pour proposer des pistes d'avenir. Il en ressort des objectifs précis, comme l'installation durable du design dans les politiques publiques, la formation continue ou la valorisation de la discipline.

Parmi les mesures phares, intéressant particulièrement le grand public, figurent une semaine du design dans toute la France - à l'instar des Journées du patrimoine -, des expositions des diplômés des écoles toute l'année dans tout le pays et un grand prix international pour rayonner en dehors des frontières françaises. Zoom sur quelques-unes de ces pistes.

Un grand prix made in France

Des événements fourmillent en France comme le festival international Design Parade, à Hyères et à Toulon, dans le Var, qui récompense la création d'objets ou l'architecture d'intérieur, ou encore Lyon City Demain, qui s'intéresse plus spécifiquement au design urbain. Des conférences, workshops, expositions germent aussi à travers l'Hexagone. Vu tous ces efforts éparpillés dans le temps et sur le territoire, l'une des préconisations est de mettre les forces en commun, de mutualiser les bonnes pratiques et potentiellement les financements.

