Quand le coronavirus dérègle le coucou suisse

Face à l'épidémie de coronavirus touchant également la confédération helvétique, le football suisse se met en berne. Jusqu'au 23 mars, plus aucun match ne sera disputé, même à huis clos, laissant dans l'expectative joueurs, entraîneurs et dirigeants.

Le foot suisse à l'arrêt

En Suisse, on joue la montre

Cette semaine, le football helvète retient sa respiration. Ce qui fait craindre aux rédacteurs duce "". Oui, ça commence comme le titre d'un film français et ça pourrait se terminer comme un film apocalyptique comme savent le faire les Américains. Dans la confédération, le coronavirus conduit à un arrêt des championnats de D1 et de D2, ce que même la seconde guerre mondiale n'avait pas su faire.Réunie à Berne le 2 mars, la Ligue suisse de football a en effet décidé de suspendre quatre journées de compétition, en apportant un prolongement à la mesure prise plus tôt par le Conseil fédéral, interdisant toutes manifestations impliquant plus de 1 000 personnes jusqu'au 15 mars au moins (le hockey sur glace est lui aussi impacté, tout comme le festival international du film de Fribourg). Ce jeudi matin, la Suisse compte 87 cas déclarés, alors qu'une patiente de 74 ans est décédée à Lausanne lors de la nuit dernière. Et forcément, la prudence est de mise, jusque sur les pelouses de foot.Dans le Tessin, canton frontalier de la Lombardie, région italienne la plus touchée par le Covid-19, 15 personnes sont touchées. Cependant, tout le monde ne cède pas à la panique. ", assure Loïc Jacot, gardien du FC Chiasso, club de D2 situé à quelques encablures de Côme en Italie." Il y a quelques jours, le joueur formé au Neuchâtel Xamax et prêté par le FC Lucerne, exprimait son inquiétude du fait que plusieurs de ses coéquipiers ainsi que l'ensemble du staff viennent de l'autre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com