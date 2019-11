Quand le BTP crée des emplois par milliers

Le groupe NGE annonce, mardi, 10 000 embauches d'ici à 2024, sur fond de tensions sur le recrutement dans le bâtiment comme pour les travaux publics.

Le secteur du BTP embauche à tour de bras. Illustration avec le groupe NGE, qui annonce mardi 12 novembre son intention d'attirer 10 000 nouveaux collaborateurs d'ici à 2024. Et lance une campagne de communication pour séduire les candidats et réussir ce recrutement massif. « Nous affichons notre optimisme dans l'avenir, avec des recrutements à 95 % en CDI et la volonté de féminiser l'entreprise », revendique Antoine Metzger, le président de NGE.

Depuis septembre, le secteur de la construction a lui aussi lancé sa campagne d'affichage et un film publicitaire diffusé au cinéma, à la télévision et sur Internet, autour du slogan « Demain s'invente avec vous », pour susciter des vocations. Car sur un marché du bâtiment et des travaux publics en surchauffe, l'emploi se porte très bien et les compétences se font rares, aiguisant les enjeux de formation et d'apprentissage.

Affichant la plus forte progression de chiffre d'affaires du BTP sur quatre ans (+ 60 %), le « petit » NGE, avec ses 12 000 salariés et 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, vient de plus en plus chatouiller les majors, Vinci, Bouygues et Eiffage. L'entreprise originaire de Provence a raflé pour 1 milliard d'euros de contrats rien que sur les nouveaux métros du Grand Paris. Elle a procédé à 2 000 embauches en 2019, comme en 2018, et veut inscrire ce rythme dans la durée.

Difficulté à trouver du personnel qualifié

« Recruter est affreusement difficile, ça demande beaucoup d'efforts : il y a encore beaucoup d'a priori sur un métier réputé difficile », déplore M. Metzger. Partout on manque d'ingénieurs, de conducteurs de travaux, de grutiers, d'électromécaniciens, de dessinateurs-projeteurs... Dans le Grand Paris, où les travaux souterrains atteignent une ampleur jamais vue, les compétences rares - mineur-boiseur, opérateur de tunnelier... - deviennent précieuses.

