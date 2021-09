Quand la tempête souffle, les oiseaux marins crient famine

Photo taken on February 10, 2014 shows the bodies of puffins washed up on a beach in Sainte-Marie-de-Re, western France, after heavy storms. The Atlantic storms that have buffeted Europe in recent days have killed at least 5,000 sea birds on the French coast, half of them puffins. Most of the birds whose bodies have been washed up on beaches between the Pyrenees and Brittany died of exhaustion or starvation as a result of days of gale-force winds which made it impossible for them to fish, officials with the national Bird Protection League (LPO) said. AFP PHOTO / XAVIER LEOTYAffaiblis et épuisés par les tempêtes successives, plus de 21.000 oiseaux marins morts se sont échoués sur les plages du littoral atlantique depuis fin janvier, une "hécatombe" sans précédent depuis au moins un siècle, selon la Ligue de protection des oiseaux. ( AFP / Xavier Leoty )