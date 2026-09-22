Quand la remontada se transforme en œuvre d’art

Peintre féru de représentations de footballeurs à l’aquarelle, Louis Verret présentait ce vendredi 18 septembre sa nouvelle création originale : une retransmission de la remontada du Barça face au PSG sans sons, sans affichages ni quelconques repaires. Une œuvre qui prouve une nouvelle fois à quel point le football est un art, à part entière.

Que faisiez-vous le 8 mars 2017 entre 21 heures et 23 heures ? Le peintre et plasticien Louis Verret, lui, se souvient très bien : il était, comme tout supporter du PSG, sujet aux 90 minutes les plus traumatisantes de sa vie footballistique : la fameuse remontada et victoire du Barça 6-1 contre le Paris Saint-Germain. Inutile de le présenter, ce match reste jusqu’à aujourd’hui la plus grande désillusion de l’histoire du club francilien et traversera pour encore longtemps les générations de supporters parisiens. Une incroyable histoire dont s’est saisi l’artiste pour réaliser un pari très audacieux : proposer une rediffusion du match tel un film muet. Pas de sons, pas d’affichages, pas de bruit des supporters : 22 acteurs, des rebondissements à répétition, et une bérézina parisienne.

Un monument de la « mémoire traumatique »

C’est donc sur cette thématique que Louis Verret accueille, derrière un large sourire et les cernes d’un vernissage réussi la veille, dans la très lumineuse galerie d’art de la rue Commines, dans le cœur du troisième arrondissement parisien. Outre la projection du match, l’artiste profitait également de l’exposition temporaire Self Storage , autour du thème gargantuesque de la mémoire, pour y présenter l’une de ses nombreuses peintures. Œuvres dont les protagonistes sont souvent, si ce n’est tout le temps, des joueurs de foot.…

Propos recueillis par Arsène Belgodère-Soria, à Paris pour SOFOOT.com