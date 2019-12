Quand la Chine s'éduquera

Editorial du « Monde ». Les zones les plus riches de Chine arrivent en tête du dernier classement PISA sur le niveau des élèves de 15 ans. Si ce résultat se fait au prix du bien-être des élèves, soumis à plus de travail et de pression, il montre que le pays construit une redoutable machine à matière grise.

Editorial. La Chine rivalise désormais avec les grandes nations dans la course mondiale à l'excellence scolaire, comme l'atteste la dernière étude menée dans le cadre du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l'OCDE.

Dans le classement publié mardi 3 décembre, le groupement des quatre entités administratives parmi les plus riches de Chine (les villes de Pékin et de Shanghaï ainsi que les provinces du Jiangsu et du Zhejiang) arrive en tête. Ce palmarès mesure le niveau des élèves de 15 ans en mathématiques, sciences et compréhension de l'écrit. Macao se situe à la troisième place (derrière Singapour) et Hongkong à la quatrième. Si cette domination doit être interprétée avec précaution, elle a néanmoins de quoi marquer les esprits à propos de la rapidité de la montée en puissance du pays et des efforts qu'il consacre à l'éducation, comme levier de son influence mondiale.

Evidemment, ne prendre en compte que les régions les mieux dotées du pays constitue un biais majeur pour juger du niveau réel global des adolescents. Les grands pays sont évalués dans toute leur diversité démographique. La Chine se garde bien de faire entrer dans les statistiques les élèves des régions de l'Ouest, plus reculées et bien moins dynamiques que celles des côtes. Ainsi, le classement du pays ne reflète pas la pénurie criante de professeurs dans les campagnes et les importants écarts de compétences avec ceux des villes, qui ont indubitablement un impact sur le niveau des classes.

