Quand l’investissement BD fait un carton

Le marché de la bande dessinée est florissant, mais la vigilance s'impose. (© Freepik)

Longtemps considérée comme un art mineur, la bande dessinée a acquis ses lettres de noblesse lors de ces deux dernières décennies. Au point de devenir une bonne affaire pour les investisseurs.

On l’accueille au sein d’expositions aux musées Picasso ou Maillol; les galeries spécialisées se multiplient et les maisons de ventes aux enchères ont convaincu les amateurs de son potentiel d’investissement: en France, on aime les bulles!

Et pas seulement celles du champagne, mais aussi les phylactères, ces bulles contenant les textes dans les bandes dessinées.

En effet, en 2020, près d’un livre vendu sur cinq (18%) était un album de BD, selon une étude de l’institut d’études GFK.

Pourtant, curieusement, si le neuvième art a rapidement connu un engouement auprès des lecteurs de 7 à 77 ans, son potentiel n’a pas attiré immédiatement les collectionneurs.

Daniel Maghen, galeriste et expert reconnu dans ce secteur, a été l’un des précurseurs en la matière. «J’avais 19 ans, nous étions au début des années 1990 et je me suis servi de mon prêt étudiant pour m’acheter mes premières planches originales.

Petit à petit, j’en ai revendu certaines pour en racheter d’autres et c’est ainsi que j’ai ouvert ma galerie rue du Louvre, à Paris.»

À son tableau de chasse, de grandes signatures de la bande dessinée, dans des styles différents: Franquin, créateur de Gaston Lagaffe, Tardi, illustrateur de Louis-Ferdinand Céline, ou Bilal, pape de la BD de science-fiction.

Avec ce dernier, on peut se faire une idée assez précise de la progression qu’a