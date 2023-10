Quand l’aigle de la Lazio se pose dans le parcage… de la Fiorentina

L’image de la soirée.

Oubliez les larmes d’Emiliano Martinez au moment de recevoir le Trophée Yachine. Oubliez aussi l’émotion ressentie par toute la salle du théâtre du Châtelet lors du discours d’Aitana Bonmatí, sacrée meilleure joueur de l’année. Enfin, oubliez le petit câlin entre Lionel Messi, le Ballon d’Or à la main, et ses enfants, venus le rejoindre sur l’estrade au moment de la consécration. Oui Mesdames Messieurs, l’image de la soirée nous vient tout droit de l’Italie et plus particulièrement du stade Olympico. Juste avant le match entre la Lazio Rome et la Fiorentina, l’aigle Olimpia a traditionnellement été lancé du haut du stade, avant de gagner… le parcage visiteur. Et là, nous avons l’image de ce lundi 30 octobre 2023 : une quinzaine de supporters des Violets venu applaudir et féliciter Olimpia pour ce choix. Grandiose.…

MD pour SOFOOT.com