Quand Kylian Mbappé aide les enfants à surveiller leur alimentation

Sagement installés derrière les paillasses de leur cuisine miniature, Adam, Chloé, Nolan et les autres écarquillent les yeux lorsqu'ils voient débarquer dans la salle Kylian Mbappé. « On dirait qu'ils attendent le professeur » leur lance dans un grand sourire l'attaquant star du PSG. Huit enfants âgés de 8 à 12 ans sont réunis autour de lui au sein de la fondation GoodPlanet de Yann-Arthus Bertrand. Alors qu'ils ont plutôt l'habitude de le voir évoluer avec son maillot étoilé de l'équipe de France, leur « professeur » du jour est venu, ce mercredi matin, habillé en jean, tee-shirt et baskets.À peine remis d'un mauvais rhume, la star du ballon rond a enfilé sa tenue « civile » pour cuisiner avec eux des biscuits et décortiquer la composition des produits industriels. Très à cheval sur sa propre nutrition et désireux d'inculquer aux enfants le plaisir du « bien manger », le footballeur est devenu ambassadeur de la marque de produits bio Good goût, à l'origine de cet atelier culinaire animé par Ninon. La jeune femme incite les cuisiniers en herbe à « regarder les emballages » pour « ne pas manger n'importe quoi ». « C'est quoi le dextrose ? » lui demande un enfant. « Du sucre transformé » lui répond-elle. « Et la graisse végétale ? ». « Cela peut venir de l'huile de palme, enchaîne Ninon. Franchement, c'est bof, bof et il vaut mieux éviter ».« Y'a que moi qui ai raté »Émulsifiants, acides de sodium, margarine... tous les ingrédients sont passés au crible. Et Kylian Mbappé n'en perd pas une miette. Alors qu'on estime qu'un enfant de 7 ans aujourd'hui a mangé autant de sucre que son grand-père pendant toute sa vie, l'atelier du jour vise à mettre en valeur les produits bruts, sans additif ni conservateurs et moins sucrés. « Les fabricants de gâteaux sont prêts à nous faire avaler n'importe quoi : du mauvais sucre, du mauvais gras », soupire Milan. Place à la ...