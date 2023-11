Quand Kubo reçoit un paquet de chips en pleine Coupe du Roi

La séquence émotion de la soirée.

Ce devait être un premier tour de Coupe du Roi comme les autres entre Buñol et la Real Sociedad ce mercredi soir, mais il a donné lieu à une très belle image entre Takefusa Kubo et un jeune fan à qui le Messi Japonais avait donné son maillot. Pour le remercier, le supporter s’est alors rendu vers le banc des Basques et lui a offert un paquet de chips. Des images qui donnent le smile, d’autant plus que c’est bien la Real Sociedad qui s’est imposée au terme de la rencontre (0-1).…

CD pour SOFOOT.com