« Quand je bats Kvara à la Playstation, il s’énerve toujours »

30 Zuriko DAVITASHVILI (fcgb) during the Ligue 2 BKT match between Bordeaux and Grenoble at Stade Matmut Atlantique on April 24, 2023 in Bordeaux, France. (Photo by Romain Perrocheau/FEP/Icon Sport)

Arrivé à Bordeaux en toute fin de mercato, Zuriko Davitashvili est rapidement devenu le facteur X des Girondins. Entretien avec le percutant ailier géorgien, grand pote de Khvicha Kvaratskhelia et suiveur assidu de la NBA.

Quel bilan tires-tu de tes premiers mois en France ?

Quand je suis arrivé, je me suis tout de suite senti très bien dans ce club. Je suis enchanté de jouer ici. En plus, j’ai marqué dès mon premier match (contre Dijon, NDLR) , ce qui m’a aidé à gagner en confiance. On fait une bonne saison, on s’entraîne dur, et je suis persuadé que nous pourrons monter en Ligue 1. Je trouve que mon jeu est plutôt pas mal sur cette première saison, mais je pense que je serai meilleur l’an prochain.…

Propos recueillis par Loïc Bessière et Raphaël Brosse pour SOFOOT.com