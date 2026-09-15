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Quand Javier Pastore jouait à l'agent immobilier au PSG
information fournie par So Foot 15/09/2026 à 13:09
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Quand Javier Pastore jouait à l'agent immobilier au PSG

Quand Javier Pastore jouait à l'agent immobilier au PSG

Recherche maison ou appartement. Devenu agent de joueur depuis la fin de sa carrière de footballeur, l’ancien joueur du PSG a peut-être raté sa reconversion. Benjamin Stambouli, qui a évolué avec Javier Pastore du côté de la capitale durant l’exercice 2015-2016, est revenu sur une anecdote amusante.

À la recherche d’un appartement à Paris après son arrivée en provenance de Tottenham, Stambouli fait alors part de sa périlleuse quête, que même les footballeurs semblent rencontrer, à son coéquipier argentin. « Je lui dis : ‘Bah écoute, je cherche trois chambres, je cherche ça et ça’, il me dit : ‘Ok, ok.’ Dans l’après-midi, il m’appelle : ‘Ouais Benji, j’ai visité un appartement, c’est pas mal’. Je me dis : ‘Mais c’est un malade ce mec, mais trop gentil’ ».

MB pour SOFOOT.com

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