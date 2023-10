Quand Javier Milei se rêvait gardien de but

Javier Milei, candidat d’extrême droite à l’élection présidentielle argentine, est le favori du scrutin de dimanche. Dans un pays où l’inflation bat tous les records, il propose un programme néolibéral et libertarien mâtiné de fake news. Bien loin de ses rêves de gardien de but.

Il est de ces scènes qui résument un homme, où dépouillé de tous ses artifices, il montre sa vraie nature. À Mar del Plata ce samedi d’octobre, de théâtre, il était question. Javier Milei en est aussi bien l’acteur que le metteur en scène. Engagé dans la dernière ligne droite de l’élection présidentielle argentine, le candidat d’extrême droite donne ici l’un de ces meetings sauvages dont il a fait sa marque de fabrique. Perché sur une voiture à toit ouvrant, devant une foule compacte, on peinerait presque à l’apercevoir. C’est sa coiffure, inimitable, qui le confond. Micro en main, il commence alors à débiter sa logorrhée habituelle antisystème. Au milieu du peuple, au-dessus de la mêlée, il se prend pour le messie. Les hinchas présents sont d’obédience footballistique disparate, mais se retrouvent tous pour chanter les louanges de leur héraut. Pain bénit toujours, dans une scène que l’on sent calculée, on lui lance un ballon de foot. Après quelques jongles de la tête, sous les holàs de ses supporters, il en redemande, surexcité, comme pour prouver qu’il est un des leurs, qu’il sait lui aussi jouer au foot. Mais ces gens savent-ils que leur démiurge a joué pendant plusieurs années dans des clubs renommés de Buenos Aires ? Connaissent-ils l’histoire du jeune gardien de but surnommé le « Fou de la cage » par ses coéquipiers ?

