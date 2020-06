Quand ITV Digital entraînait la Football League anglaise dans sa chute

Alors que Mediapro vient de sceller un partenariat avec TF1, son patron Jaume Roures a confirmé sa volonté de proposer un abonnement à 25€ par mois et fait part de ses préoccupations concernant "la qualité du championnat et les transferts de joueurs". De quoi apporter de l'eau au moulin des sceptiques, dont certains rappellent la mésaventure d'ITV Digital au Royaume-Uni au début des années 2000. Retour sur un fiasco qui a placé l'antichambre de la Premier League au bord du gouffre.

" 25 euros par mois pour la chaîne Téléfoot, c'est un prix attractif "

Look up to Sky and see...

Les feux d'artifice activés en grande pompe devant l'émetteur de Crystal Palace par la présentatrice star de la télé anglaise Ulrika Jonsson pour le lancement d'ONdigital - ensuite renommé ITV Digital - en novembre 1998 devaient annoncer une véritable révolution : les box étaient censées remplacer les proéminentes antennes satellites et ONdigital appelé à concurrencer la toute-puissante Sky du magnat Rupert Murdoch. Ils symboliseront finalement la mort du diffuseur quatre ans plus tard, la faute à une concurrence agressive, mais surtout à un plantage royal de la chaîne dans l'acquisition des droits de la Football League - qui rassemble la D2, D3 et D4 anglaise -, dont les conséquences économiques sur les clubs seront désastreuses.Au moment de la création du futur ITV Digital, Sky règne alors en maître sur le secteur de la télévision payante (5 millions d'abonnés), capitalisant sur la diffusion quasi exclusive de la Premier League. Attirés par un marché en pleine expansion où le sport est l'un des produits d'appel, les groupes Carlton Communications et Granada plc - filiales du réseau de télé privé ITV - lancent alors ONdigital pour concurrencer Sky, avec un objectif ambitieux de 2 millions d'abonnés d'ici 2003. Les débuts sont cependant compliqués pour l'outsider : il ne parvient pas à conserver ses abonnés, perd de l'argent lorsque l'un d'entre eux souscrit aux chaînes du groupe Sky - proposées dans le bouquet -, tandis que le groupe de Murdoch répond avec une campagne agressive.Conscients qu'ils ne pourront tenir leurs objectifs sans riposte, les dirigeants d'ONdigital décident alors d'attaquer leur concurrent Lire la suite de l'article sur SoFoot.com