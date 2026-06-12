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« Quand il y a des grandes compétitions comme un Mondial, les femmes journalistes de sport disparaissent »
information fournie par So Foot 12/06/2026 à 01:00

« Quand il y a des grandes compétitions comme un Mondial, les femmes journalistes de sport disparaissent »

« Quand il y a des grandes compétitions comme un Mondial, les femmes journalistes de sport disparaissent »

À l’aube de la Coupe du monde, seulement dix femmes journalistes de sport sur 150 journalistes français seront accréditées pour suivre la compétition. Un chiffre dérisoire qui reflète malheureusement l’invisibilisation systémique des femmes dans ce milieu. Cinq d’entre elles ont accepté de témoigner de leur vécu dans les rédactions sportives.

6%. C’est le pourcentage abyssal de femmes journalistes en France qui auront la chance de couvrir sur place la Coupe du monde de football à partir de jeudi aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Elles ne sont guère davantage (17%) dans le monde du sport selon une étude publiée par l’association Femmes journalistes de sport et l’enseignante-chercheuse au laboratoire CNRS Arènes Sandy Montañola. Des chiffres effarants qui prouvent que le chemin est encore très long, malgré notre envie, notre détermination, nos connaissances, notre travail.

Des commentaires sur notre physique ou notre tenue, une sororité entre consœurs, une légitimité pas toujours simple à trouver… Nous sommes presque toutes passées par là. Dans un métier où les femmes sont encore trop invisibilisées, nous avons donné la parole à cinq d’entre elles pour raconter leur expérience, à la fois personnelle et universelle, dans des rédactions ultra-masculines.…

Propos recueillis par Lucie Lemaire pour SOFOOT.com

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