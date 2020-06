Quand Highbury se parait d'un mur de " faux supporters "

Pour pallier l'absence de supporters dans les tribunes, plusieurs clubs ont utilisé des artifices comme la diffusion de chants enregistrés ou la présence de supporters en carton dans les tribunes. Cette dernière combine est néanmoins loin d'être complètement nouvelle. En 1992, Arsenal avait posé une immense fresque dépeignant des fans afin de cacher une tribune d'Highbury en reconstruction. Non sans susciter de nombreux débats et alimenter les légendes urbaines.

Pêché Morel

Les mots ont été couchés au début des années 1990 par Michel Pastoureau, historien médiéviste reconnu pour ses travaux sur la couleur, mais ils semblent plus que jamais parler aux clubs - et aux diffuseurs TV -, tant ces derniers s'évertuent à ajouter des artifices visuels et sonores aux gestes des joueurs, rendus fades par le huis clos généralisé. En Allemagne, le diffuseur Sky a ainsi ajouté une piste audio reproduisant le chant des fans pendant les matchs, tandis que Mönchengladbach a opté pour les supporters en carton dans les tribunes. Le FC Séoul a de son côté choisi les poupées gonflables pour constituer son public, ce qui n'a pas été du goût de la société en charge du stade. Néanmoins, ce stratagème des " faux supporters " est loin d'être complètement nouveau, puisque au début des années 1990, Arsenal avait déjà fait le choix d'une gigantesque fresque dessinée pour cacher une tribune d'Highbury en reconstruction.À l'été 1992, alors que less'apprêtent à disputer leur première saison de Premier League (la compétition a été créée au mois de mai la même année), le vieillissant Highbury - lequel sera déserté quatorze ans plus tard - s'offre un petit ravalement de façade. La tribune Nord, rassemblant habituellement 15 000 des plus fervents supporters d'Arsenal, est ainsi détruite pour laisser la place à une nouvelle structure