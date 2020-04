Quand Hidalgo nous racontait son amour du numéro 10

En lisant les articles hommages à Michel Hidalgo, certains lecteurs découvrent qu'au siècle dernier, l'équipe de France pouvait aligner tranquillement trois numéros 10 au milieu du terrain, et gagner autre chose que des matchs amicaux. Mais qu'est-ce qu'un numéro 10, en vérité ? Ou plutôt qu'est-ce que c'était ? À l'été 2013, SO FOOT consacrait un numéro spécial à cette question. Et Michel Hidalgo avait alors répondu à l'appel pour tenter d'y répondre.

Les numéros 10 en équipe de France

Michel Hidalgo : pour l'amour du beau jeu

Les qualités du 10

C'est vrai qu'on a joué à trois numéros 10 en équipe de France. Et encore, presque quatre hein, parce que Tigana, on l'oublie un peu,mais c'était un grand relayeur en plus d'être un récupérateur. Il savait apporter le ballon devant ! Jeannot était un incroyable coureur à pied, mais potentiellement, c'était en réalité un croisement entre un 8 et un 9 ! Et alors avec lui, au milieu, on avait trois numéros 10 très offensifs, Platini, Giresse et Genghini, qui présentait en plus l'avantage d'être gaucher. Giresse pour moi, c'était un vrai numéro 10 dans son placement sur le terrain. Platini aussi, mais Michel, en amical par exemple, il pouvait énerver Giresse parce qu'il allait jouer à la pointe, c'était un électron trop libre aux yeux de Gigi !En fait le numéro 10, c'est la polyvalence par excellence, l'adaptation. Il peut potentiellement jouer partout, 9, 7, et je ne sais où encore, sur un match entier ou sur des périodes courtes.