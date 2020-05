Quand Guy Bedos dégainait son carton rose

Le 10 mai 1986, Guy Bedos, décédé ce jeudi 28 mai à l'âge de 85 ans, parodiait le sport roi sur le plateau de Champs-Élysées, en incarnant un homosexuel qui raconte sa vie de couple avec un footballeur. Un sketch titré " Carton Rose", qui saupoudrait un peu de légèreté sur une discipline dont Bedos semblait regretter le sérieux nouvellement acquis et le virilisme exacerbé.

"La France est foutue. "

À partir de la fin des années 70, la France découvre qu'elle peut aimer le football. Saint-Etienne, le Mondial 1982 et l'Euro 1984 sont passés par là et Guy Bedos observe alors la chose avec amusement. Alors que la Coupe du monde 1986 se profile, les Bleus de Platini et d'Henri Michel sont au sommet de leur popularité. Médiatiquement et culturellement, le ballon rond prend soudainement beaucoup plus de place, le jeu d'antan mutant en quelque chose d'autre, plus chargé symboliquement et identitairement. Le football semble comme devenu trop sérieux, voire trop caricaturalement viril pour Guy Bedos, qui décide de prendre le phénomène à bras le corps. Le 10 mai 1986, sur le plateau de l'émissionde Michel Drucker, l'humoriste dégaine son cultissime, un sketch où il interprète un homosexuel sorti tout droit de, qui détaille sa vie conjugale avec un footballeur professionnel.Un numéro qui débute par une tirade passée depuis à la postérité : "" La suite se veut volontairement provocatrice et caricaturale. Bedos évoque pêle-mêle la monomanie des footballeurs (""), s'amuse des tensions homo-érotiques qu'il imagine parcourir le vestiaire ("" ) avant de finir par évoquer caustiquement le foot business ("" ). Si le contenant et le contenu du sketch ne feront plus l'unanimité aujourd'hui, Bedos, dont le texte dea été écrit par son vieux Lire la suite de l'article sur SoFoot.com