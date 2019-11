Quand Gueye découvrait Paris...

Le 14 mai 2011, Idrissa Gana Gueye est titulaire contre le PSG en finale de coupe de France. Une semaine plus tard, il joue ses première minutes au Parc. Au bout, deux titres. Séquence nostalgie, surtout pour les Lillois.

Vidéo

Vidéo

... Au Stade de France, en-dessous du numéro 5, son maillot est encore floqué Gueye. Gana, ce sera pour 2014. Dele et Memphis... Pendant que Marquinhos souffle ses 17 bougies, Mickaël Landreau fête ses 32 ans. Soit quatre de plus que Clément Turpin, l'arbitre de la finale. Et onze de mieux qu'Idrissa.... Rayon anniversaires, ça fait 40 printemps pour Sofia Coppola, 50 pour Tim Roth et 60 pour Robert Zemeckis. Largement de quoi en faire tout un cinéma.... À Cannes, Polisse, le 13 mai, et The Artist, le 15, font sensations. Le maintien de l'ordre, une titularisation en finale, le succès sans un mot : les étoiles sont alignées.... La FFF annonce "". La finale est diffusée dans 190 pays à travers le monde, 27 chaines la retransmettent en direct. Tout le monde se lève pour Gana.... Un médiatisation qui fait clairement de l'ombre à la victoire de l'Azerbaïdjan à l'Eurovision de Düsseldorf. Vous avez bien lu : Azerbaïdjan, Eurovision, Düsseldorf. L'enfer.... Et encore, vous n'avez rien vu.... Une reprise de volée à la 26, un tacle bien moche sur Néné et un carton jaune à la 48: Gueye est déjà au four et au moulin. Avant d'être remplacé par Tulio De Melo à l'heure de jeu...... et de voir le lob d'Obraniak siffler dans les oreilles de Greg Coupet. Qui ne la sort pas, du coup.