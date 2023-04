Quand Guardiola embrouillait Samir Nasri à cause de son poids

Le colonel Guardiola.

Le moindre détail compte pour Pep Guardiola. Samir Nasri s’est remémoré sa prise de bec qu’il a eu avec le coach espagnol lors de l’été 2016, lorsqu’il était à Manchester City, au sujet de son poids, lors d’une interview, ce mercredi, accordé à L’Equipe : « « Je me suis pris la tête avec lui dès nos premières réunions. Le premier jour, il me convoque dans son bureau et il me lance : « Qu’est-ce que tu veux faire ? » . Je lui dis : « C’est à toi de me dire si tu comptes sur moi » . Et il me répond : « Je compte sur toi si tu es vraiment bien dans ta tête » » . Après un premier entraînement réussi pour le Petit Prince du Vélodrome, le jour suivant, Pep Guardiola le convoque de nouveau : « Là, il me crie dessus à propos de mon poids ». …

TJ pour SOFOOT.com