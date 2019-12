Quand Greta Thunberg fait dérailler la Deutsche Bahn

Depuis samedi dernier, la polémique ne désenfle pas. Tout est parti d'une photo apparemment innocente postée par Greta Thunberg sur Twitter et vraisemblablement prise par son père. On y voit la jeune militante écologiste suédoise, de retour de la COP25 à Madrid, assise par terre dans le couloir d'un ICE (le TGV allemand) bondé. À côté d'elle se trouvent ses bagages. Son visage rêveur est illuminé par la lumière extérieure. Légende : « Je voyage à travers l'Allemagne dans des trains bondés. En route vers chez moi. »Première réaction, presque repentante, de la Deutsche Bahn, la compagnie ferroviaire allemande, ravie d'accueillir à bord celle que le magazine américain Time vient de désigner personnalité de l'année : « Bon voyage, Greta. Nous nous efforçons de mettre en circulation davantage de trains et de proposer plus de places assises. » Piquée au vifQuelques heures plus tard, volte-face, le service communication de la Deutsche Bahn a mené son enquête, se ravise et rabroue la jeune fille comme une écolière : « Ça aurait été gentil de ta part de mentionner aussi l'amabilité et la compétence du personnel qui t'a accueillie en première classe. » Greta Thunberg n'a fait qu'une partie du trajet à travers l'Allemagne assise par terre dans le couloir. Pour la majeure partie de son voyage, elle avait un siège réservé en première classe. Greta Thunberg se défend dans un nouveau tweet. Elle n'a jamais eu l'intention de se...