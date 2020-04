Quand Franz Beckenbauer entraînait l'OM de Tapie

Bien avant que Thomas Tuchel prenne le contrôle du PSG, Franz Beckenbauer fut le premier Allemand à entraîner une grosse écurie française : l'OM de Bernard Tapie. Ceux qui ont connu cette période un peu folle témoignent...



Article paru initialement dans le SO FOOT #161

Casting

Éric Mura, défenseur de l'OM

Philippe Vercruysse, milieu

Gérard Gili, précédent coach de l'OM

Basile Boli, défenseur

Pascal Olmeta, gardien de but

Gaëtan Huard, gardien remplaçant

Bernard Pardo, milieu

Manuel Amoros, défenseur

Laurent Fournier, milieu

Louis Vassallucci, membre du staff technique

J'étais en train de m'échauffer et je n'ai pas vu la main de Vata. Seul Di Meco, qui était juste à côté de lui, a pu la voir.Je ne l'ai pas vue non plus. Il y avait tellement de monde dans la surface, ça va tellement vite... On ne peut pas se focaliser sur un fait de jeu : il fallait gagner, c'est tout. Grandir, pour un club, c'est aussi être conscient qu'il peut y avoir une faute d'arbitrage, et savoir faire en sorte que celle-ci ne vous porte pas préjudice.Cette erreur d'arbitrage flagrante nous a privés d'une finale de Coupe d'Europe. Tapie comprend sur le coup que les clubs sont arbitrés différemment selon leur notoriété.Tapie venait d'acheter Adidas et, dès le mois de juillet, j'entendais. Le bruit courait, mais on ne savait jamais si ça allait vraiment se faire. Et puis, un jour, après l'entraînement, on a pris Lire la suite de l'article sur SoFoot.com