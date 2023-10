Quand Franck Haise a failli devenir l’adjoint de Luka Elsner

Et si, et si.

Rouennais d’origine, Franck Haise retrouve ce vendredi sa Normandie natale, alors que Lens se déplace au Havre pour le compte de la 9 e journée de Ligue 1. Héros du Racing, après avoir mené les Sang et Or en Ligue des champions, Haise aurait pu vivre une histoire bien différente, en tant qu’adjoint de Luka Elsner par exemple, comme il le raconte dans les colonnes de Paris-Normandie . « Quand il a été nommé à la tête de l’Union saint-gilloise à l’été 2018, un intermédiaire, avec qui j’avais travaillé précédemment et qui était au sein du club belge, pensait que Luka et moi, on pouvait former un bon duo , raconte le coach. On s’était rencontré à Bruxelles, on avait discuté un peu de football, de la façon dont on voyait les relations humaines, le management etc.. . » À peine arrivé à Lens, Franck Haise n’avait à l’époque, pas souhaité changer de projet aussi rapidement et avait décliné la proposition, tout en appréciant le personnage : « En tout cas, on avait eu un bon contact . »…

JF pour SOFOOT.com