Quand Filipe Luis se sert de Ronaldinho pour motiver ses joueurs

Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Dans un long entretien paru dans L’Equipe ce mardi, l’entraîneur de l’AS Monaco Filipe Luis est revenu en longueur sur la première place du classement de Ligue 1 qu’occupe son équipe. S’il l’a qualifie d’ « anecdotique », le Brésilien n’entend pas l’abandonner pour autant. Pour cela, ses joueurs ont une mission simple : ne jamais relâcher leurs efforts.

« S’ils se relâchent un peu, l’esprit conquérant s’arrête. Il faut se battre en permanence pour sa place. Regardez un joueur de classe mondiale comme Ronaldinho. Il s’est relâché un peu et, en deux ans, il jouait au Mexique », analyse ainsi Luis Filipe, en référence au transfert de Ronnie au Querétaro FC en 2015. Paris Brunner, Stanis Idumbo, Alexandre Golovine et consorts sont prévenus.…

JD pour SOFOOT.com