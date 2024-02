Quand Federico Gatti faisait des petits boulots avant de signer à la Juventus

La déter’, ça paye.

Malheureux il y a quelques jours face à l’Inter, Federico Gatti, défenseur de 25 ans de la Juve, vit pourtant un véritable conte de fées. Titulaire à la Juventus, présent en Nazionale , il aurait été difficile de croire à tout cela il y a encore quelques années en arrière. Comme entre 2014 et 2018, lorsqu’il jouait à l’ASD Pavarolo en cinquième ou sixième division italienne en fonction des saisons. À cette époque, Gatti a déjà arrêté l’école et fait des petits boulots la semaine : maçonnerie, menuiserie… Dans les colonnes de So Foot , Ludovico Gatti, son père, raconte cette période où son fils était encore loin du professionalisme : « C’est là qu’il a commencé à comprendre ce qu’était la véritable fatigue et qu’il a mûri. En journée, il montait des portes avec un jeune Roumain qu’il aimait bien, puis le soir et le week-end, il se retrouvait dans un vestiaire rempli de joueurs qui avaient des problèmes de mecs de 30 ans, des enfants… Ça lui a fait du bien, je crois. » Trois ans et demi après son départ de Pavarolo, en janvier 2022, Gatti signera à la Juve pour un montant avoisinant les 9 millions d’euros et s’imposera petit à petit comme une valeur sûre de la Serie A. De quoi faire dire à Guido Angelozzi, le directeur sportif de Frosinone qui l’a vendu aux Bianconeri , ceci : « Mes collègues riaient quand je leur disais qu’il avait le physique de Chiellini et les pieds de Bonucci. Aujourd’hui, ils me disent tous que j’avais raison. » …

QF pour SOFOOT.com