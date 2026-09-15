Quand Erling Haaland booste l’agriculture norvégienne

Les agriculteurs norvégiens n’auraient pas pu rêver d’une meilleure pub. Influent sur les terrains de football sous le maillot de Manchester City et de la sélection norvégienne depuis de nombreuses années, Erling Haaland l’est aussi sur d’autres terrains.

L’ancien attaquant du Borussia Dortmund a donné un coup de fouet à la vente de carottes dans son pay s après avoir désigné cet aliment comme l’un de ses favoris. Haaland est particulièrement attentif à son alimentation et affiche souvent son mode de vie sur les réseaux sociaux. « J’ai grandi entouré de champs et de fermes , a-t-il déjà expliqué. On voit comment les légumes sont cultivés. On voit le travail des agriculteurs. Cela m’a sensibilisé à la qualité de mon alimentation. » …

MB pour SOFOOT.com