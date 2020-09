Quand Édouard Herriot amorçait la construction du stade de Gerland

Il y a exactement 70 ans, le tout jeune Olympique lyonnais effectuait sa première saison dans le stade de Gerland. Une enceinte considérée comme une œuvre majeure du patrimoine architectural lyonnais et initiée au début du XXe siècle par le maire de la ville, Édouard Herriot, également précurseur dans la mise en place des politiques sportives municipales.

Di Nallo : " Je n'oublierai jamais le stade de Gerland "

Sport dans la ville

Prononcés il y a un peu plus de cent ans par Édouard Herriot, alors maire de Lyon, lors de l'annonce de son projet de stade dans le quartier de Gerland, les mots semblent aujourd'hui appartenir à un autre temps, alors que les patients affluent dans les hôpitaux, que les enceintes sont vidées pour une durée indéterminée et que nombre d'élus sont très critiques à l'égard des grands-messes sportives et de leurs infrastructures jugées onéreuses.Dans la mouvance bien distincte de son lointain successeur Grégory Doucet, tout récemment élu maire de Lyon et qui déclarait il y a une dizaine de jours qu'il voyait le Tour de France comme un événement, le radical Édouard Herriot, édile de la capitale des Gaules pendant quasiment toute la première moitié du XXsiècle (de 1905 à 1940, puis de 1945 à 1957), voyait en effet le cyclisme et dans une plus large mesure le sport comme une composante à part entière de sa politique. Précurseur dans la mise en place d'une politique sportive municipale qui a ensuite véritablement pris son essor en France lors des années 1920, Herriot considérait en effet le sport comme un moyen d'améliorer la santé de ses concitoyens et de promouvoir une éducation populaire. Autant que comme un vecteur pour renforcer sa popularité et l'image de sa ville, dans une IIIRépublique - dont il était l'une des principales figures - qui faisait la part belle aux députés-maires et à leurs territoires.Désireux de donner à son Lyon, Herriot annonce ainsi en 1913 la construction du stade municipal, censé