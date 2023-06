information fournie par So Foot • 11/06/2023 à 17:53

Quand Ederson fête la Ligue des Champions en rasant la moustache d’un journaliste

Qui a dit que les interviews de fin de match étaient barbantes ?

Alors que tout démarre de façon plutôt classique après le titre remporté par Manchester City en C1, l’échange entre Ederson et un journaliste de TNT Sports Brazil s’est finalement avéré plus savoureux que prévu. La raison ? Fred Caldeira, journaliste pour le média brésilien, et son compatriote auraient fait un pari avant cette partie remportée par les Citizens . L’enjeu ? Les barbes des deux hommes.…

FP pour SOFOOT.com