Quand Donald Trump était milieu de terrain

Donald Trump est un président qui, au pays du baseball, du basket et du foot US, a longtemps entretenu des liens avec le soccer. Des exemples ? En 1991, il secoue les boules du tirage au sort de la Coupe de la Ligue anglaise. L'année avant son élection, il tente de racheter un club colombien. Mieux, le Donald a même joué au football. Une seule saison, en 1962-1963, au milieu de terrain des Scarlet Nights, l'équipe d'une école militaire new-yorkaise. Retour sur une année qui a façonné le bonhomme. Qui, à l'époque, n'avait aucun mal à jouer avec des Mexicains...





Il frappe son prof de musique

Donald Trump marche vers les vestiaires, un petit sourire en coin. Sa mine enjouée respire l'autosatisfaction. Il vient de terminer son décrassage au lendemain d'un match de soccer. Sur le chemin, il croise Sandy McIntosh, un camarade de classe qui sort d'un entraînement de baseball. Au printemps 1963, les deux adolescents, 16 ans, sont étudiants à la très sportive New York Military Academy, NYMA pour les intimes, un internat militaire de l'État du même nom. Pressé, Sandy n'a qu'une idée en tête : filer sous la douche pour éviter la queue. Donald, lui, a envie de parler. Il entame la conversation. Sans passer par les salutations :Sandy McIntosh s'arrête net, surpris. Et pour cause : il était présent au bord du terrain.Trump contre-attaque. Sèchement.Plus de cinquante ans après, Sandy est toujours mort de rire.Mais alors, pourquoi Trump s'arrange-t-il autant avec la vérité ? Sandy a sa petite idée :Une légende qui s'achève en apothéose. Le 8 novembre 2016, Donald Trump devient le 45président des États-Unis face à la démocrate Hillary Clinton, déjouant tous les pronostics et laissant derrière lui une carrière d'homme d'affaires dont la fortune personnelle est estimée, par lui-même, à 3,7 Lire la suite de l'article sur SoFoot.com