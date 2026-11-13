Quand Didier Digard et Jean-Louis Leca s'embrouillaient après un Nice-Bastia

Il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis. Le RC Lens a choisi Didier Digard pour être le troisième entraîneur du club cette saison, après les échecs de Dino Toppmöller et Yannick Cahuzac. Une annonce surprise communiqué ce vendredi soir par le club sang et or.

L’ancien coach du Havre, récemment mis à la porte par le club doyen, va donc travailler au quotidien avec Jean-Louis Leca, directeur sportif lensois. De l’eau a coulé sous les ponts, mais les deux hommes n’ont pas toujours été les meilleurs copains du monde.…

CG pour SOFOOT.com