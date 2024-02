Quand des loutres de mer affamées protègent un écosystème côtier

Des loutres de mer dans un lit de varech près de Morro Rock, le 20 septembre 2023 en Californie ( Getty / MARIO TAMA )

Après avoir frôlé l'extinction, les loutres de mer du centre de la Californie ont commencé à restaurer le paysage dégradé d'un estuaire clé, grâce à leur appétit insatiable pour les crabes, selon une étude publiée mercredi.

Ces recherches décrivent les effets d'entraînement du retour des loutres de mer dans la baie de Monterey, en Californie (ouest des Etats-Unis), et souligne comment des efforts de conservation réussis peuvent améliorer la santé et la résilience d'écosystèmes entiers.

Autrefois chassées pour leur fourrure et au bord de l'extinction en Californie centrale, les loutres de mer se sont rétablies de manière spectaculaire après plus de quarante ans d'efforts de conservation intensifs dans la région, retournant dans les forêts de varech et dans l'estuaire côtier dominé par les marais salants, Elkhorn Slough.

Leur retour a permis d'apporter de nombreuses améliorations autour de l'estuaire, un habitat essentiel pour la protection du littoral.

Dans un nouvel article publié dans la revue Nature, des scientifiques américains et canadiens ont constaté que le mammifère marin avait ralenti l'érosion de certaines parties de l'estuaire jusqu'à 90 % entre le moment où il a recolonisé la zone, au milieu des années 1980, et 2018.

Graphique montrant le net ralentissement de l'érosion quand augmente la population des loutres de mer, car elles consomment des crabes qui mangent les plantes contribuant à stabiliser les côtes ( AFP / Julia Han JANICKI )

"L'une des choses les plus remarquables à ce sujet est qu'il s'agit véritablement d'une réussite en matière de conservation", a déclaré à l'AFP une des contributrices Christine Angelini, directrice du Center for Coastal Solutions à l'université de Floride.

Des études antérieures sur les marais salés ont montré les raisons physiques et chimiques de l'érosion.

Mais cette étude pointe du doigt un autre coupable : le crabe de rivage.

Ces crabes abondants mangent les racines des plantes, creusent dans le sol des marais salés et peuvent finalement provoquer l'érosion et même l'effondrement des terrains.

Les loutres de mer mangent chaque jour environ 25 % de leur poids corporel et les chercheurs affirment qu'elles ont un appétit particulièrement grand pour ces crabes.

- 'festin de crabes à volonté' -

"Après quelques décennies, dans les zones recolonisées par les loutres de mer, les marais salants et les rives des cours d'eau sont redevenus plus stables", a déclaré le principal auteur Brent Hughes, professeur de biologie à l'université d'État de Sonoma, dans un communiqué de presse.

Les loutres de mer du centre de la Californie restaurent le paysage dégradé d'un estuaire clé, grâce à leur appétit insatiable pour les crabes ( US Fish and Wildlife Services / Joe Tomoleoni )

Et ce "malgré l'élévation du niveau de la mer, l'augmentation du débit d'eau provenant de sources intérieures et l'accroissement de la pollution", a-t-il fait valoir.

Les chercheurs ont combiné des décennies de données, plus de 35.000 observations de loutres de mer et trois années d'expériences en présence de grands prédateurs dans un écosystème de marais salants.

Les grands prédateurs ont décliné dans presque tous les écosystèmes de la planète, mais les efforts de conservation déployés au cours des dernières décennies ont permis de rétablir des espèces telles que les loups, les ours bruns et les aigles.

Des recherches de plus en plus nombreuses montrent que la réintroduction peut avoir un impact considérable sur la restauration des écosystèmes.

Dans le cas présent, les chercheurs affirment que la conservation de la loutre de mer a permis de gagner plusieurs décennies.

"Il en coûterait des dizaines de millions de dollars à l'homme de reconstruire les berges de ces ruisseaux et restaurer ces marais", explique un autre contributeur de l'étude, Brian Silliman, professeur de biologie de la conservation marine à l'université Duke.

"Les loutres de mer les stabilisent gratuitement en échange d'un véritable festin de crabes à volonté".