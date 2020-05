Quand des changements dans la composition de certains aliments ne sont pas indiqués sur l'étiquette

La mesure a été autorisée par la Répression des fraudes pour pallier les difficultés d'approvisionnement pendant le confinement. L'ONG Foodwatch, qui dénonce l'opacité du procédé, a lancé une pétition pour demander plus de transparence.

Dans un supermarché francilien, le 15 avril 2020. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Dans le secteur agro-alimentaire, les mesures prises pour endiguer l'épidémie de coronavirus ont causé certaines difficultés d'approvisionnement. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a donc décidé d'appliquer une "tolérance ponctuelle" sur l'étiquetage des aliments. "Dans ces circonstances exceptionnelles, au cas par cas", des produits peuvent être "formulés de façon légèrement différente qu'à l'accoutumée ou fabriqués dans un site de production différent du site habituel, sans que cela ne soit reflété avec exactitude sur leur étiquetage", explique la Répression des fraudes.

L'ONG Foodwatch, qui dénonce l'opacité du procédé depuis plusieurs semaines, a lancé une pétition demandant plus de transparence. "Recettes modifiées, étiquettes inchangées : la crise ne justifie pas le manque de transparence !", s'insurge l'organisation. "Foodwatch a découvert que des règles ont été très assouplies pour les fabricants. Au point qu'ils sont autorisés à produire des denrées dont la composition diffère de ce qui est indiqué sur l'étiquette. (...) Alors, comment savoir ce que nous mangeons réellement ?", demande l'ONG dès le 24 avril.

Des explications demandées aux distributeurs

Interpellée par Foodwatch, la DGCCRF a publié la semaine dernière la liste des produits concernés. Mais cela n'a pas suffit à rassurer l'ONG. "Premier constat : le discours de distributeurs et de certaines marques prétendant privilégier les filières françaises se fissure quand on découvre qu'Auchan et Intermarché par exemple s'approvisionnent désormais en Allemagne ou en Espagne pour le filet mignon de porc. Des œufs renseignés comme 'en plein air' ne le sont pas. Les courgettes et aubergines origine France des bocaux Prosain peuvent à présent être en provenance d'Espagne ou d'Italie. L'ail coupé de Picard est maintenant espagnol alors qu'il était français", regrette l'organisation.

"Nous exigeons des explications beaucoup plus transparentes de la part des distributeurs : quelles modifications précises sur quels produits, pour quelle durée, et surtout quelles justifications liées à la crise pour ces modifications, avec quel impact sur le prix", demande l'association. "Foodwatch insiste sur le besoin plus que jamais de transparence sur ces dérogations car c'est d'habitude totalement illégal", ajoute l'organisation.