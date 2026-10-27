Quand Dembélé parle aux « haters »

En toute délicatesse. Sacré club masculin de l’année ce lundi lors de la cérémonie du Ballon d’or, le PSG a envoyé Ousmane Dembélé récupérer la récompense. Le Ballon d’or sortant, tout décontracté comme à son habitude, en a profité pour glisser un petit message à ceux qui ne portent pas les champions d’Europe dans leur cœur : « On a créé un groupe et un club incroyable, on se bat les uns pour les autres et on essaie de donner du plaisir aux spectateurs… et à nos haters. »

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SW pour SOFOOT.com