Quand Corinne Diacre était la "Attila" de Clermont

Pointée du doigt par de nombreuses cadres en équipe de France après la non-sélection d'Amandine Henry, ce qui a fait remonter plusieurs tensions enfouies sous le tapis, Corinne Diacre est de nouveau placée face à sa méthode : un management par la terreur qui a déjà fait des dégâts lors de sa première expérience chez les pros, à Clermont.

Amandine Henry " très surprise et choquée " par sa non-sélection

C'est l'histoire d'un vestiaire transformé en saloon, en plusieurs temps. Il y a d'abord eu cette préparation au Mondial 2019 et une conférence de presse organisée un jour de mai, au Palais des congrès de Perros-Guirec, à quelques semaines du début d'une Coupe du monde organisée en France. Armée de cernes fournies et d'une paire d'yeux transformés en revolvers, Corinne Diacre était alors venue déplier le programme des semaines à venir et affirmer que l'objectif étaitet que son plan de bataille était. Quelques jours plus tard, la sélectionneuse des Bleues avait réuni ses joueuses à sept heures du matin pour effectuer une série de tests physiques à jeun. Chose promise, chose due. La promesse en question : "La suite ? Après un Mondial fragile dans le jeu, bouclé par une élimination en quarts de finale face aux États-Unis (1-2), Corinne Diacre avait à nouveau tiré et visé l'une de ses cadres, Eugénie Le Sommer, lors d'un entretien donné à. Il faut ajouter à cet épisode le fait qu'un an plus tôt, Wendie Renard avait perdu son brassard, et que dans la foulée de la Coupe du monde, l'adjoint de Diacre, Philippe Joly, avait cherché à se carapater, usé par sa collaboration avec celle qui a récupéré la barre du bateau France lors de l'été 2017.Refusé dans un premier temps, le départ de Joly a finalement été acté au début du mois de janvier 2020 après une grosse discussion avec Corinne Diacre. Des discussions, il y en aussi eu, beaucoup, lors des derniers mois. Diacre a notamment dû s'expliquer auprès de Jean-Michel Aulas, agacé par le comportement de la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com