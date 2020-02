Quand Christophe Castaner attaque Olivier Faure sur sa vie privée pour défendre Benjamin Griveaux

Le ministre de l'Intérieur a dénoncé, mercredi sur France Inter , les "leçons de morale" du patron du PS, tout en rappelant que ce dernier avait divorcé à plusieurs reprises. "Une bassesse", pour le sénateur Les Républicains (LR) Bruno Retailleau.

Christophe Castaner à l'Assemblée nationale, le 11 février 2020. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Le retrait de Benjamin Griveaux de la course à la mairie de Paris après la diffusion de vidéos sexuelles a provoqué une véritable onde de choc politique. De La France insoumise au Rassemblement national (RN), les principaux responsables politiques ont condamné, quasiment unanimement, la diffusion sur le web de ces vidéos intimes du candidat La République en marche, y voyant une "menace contre la démocratie".

Certains ont néanmoins fustigé le comportement de l'ancien porte-parole du gouvernement. "M. Griveaux incontestablement s'est comporté de manière irresponsable", a dénoncé la présidente du RN Marine Le Pen. Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a de son côté jugé, lundi sur France Inter , qu'il avait fait preuve "d'une légèreté incroyable".

Une attaque qui a fait réagir le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. "Les politiques doivent rester des femmes et des hommes sinon ils se coupent de la réalité. Il ne faut pas prétendre être des super-héros. J'invite la classe politique à beaucoup de modestie", a-t-il déclaré mercredi sur France Inter . "J'ai été surpris d'entendre à votre micro Olivier Faure, que je connais bien, et que j'ai accompagné dans ses séparations et dans ses divorces. J'ai été étonné de ses leçons de morale", a-t-il poursuivi. Les deux hommes se sont en effet côtoyés de longues années au sein du Parti socialiste, avant que Christophe Castaner ne rejoigne Emmanuel Macron.

"Professionnel de l'attaque minable"

Les propos du ministre de l'Intérieur ont aussitôt été dénoncés par l'ancien ministre socialiste Patrick Kanner. "Amateur en tant que ministre ? Mais professionnel de l'attaque minable. Ces propos déshonorent leur auteur et le mettent au niveau de ceux qu'il prétend combattre dans cette pathétique affaire" , a tweeté le chef de file des sénateurs PS.

À droite aussi, ces déclarations ont fait réagir. "En attaquant Olivier Faure sur sa vie privée, Christophe Castaner fait la preuve de la bassesse dont est capable ce pouvoir qui dégrade chaque jour davantage le climat politique", a fustigé sur Twitter le président des sénateurs LR Bruno Retailleau.